Abel muda a escalação do Fluminense O técnico Abel Braga mudou radicalmente a escalação do Fluminense para o jogo de domingo contra o lanterna Paysandu, em Volta Redonda. Ele vai levar a campo um time altamente ofensivo, com três atacantes (Beto, Tuta e Leandro), dois homens de criação (Petkovic e Felipe) e um volante (Arouca). A decisão do treinador surpreendeu até mesmo os jogadores. "Êpa, é isso tudo mesmo?", disse Leandro, que atuará um pouco mais recuado, para compor o meio-de-campo. O meia Felipe vai exercer função mais ofensiva em relação à desempenhada no empate com o São Paulo, por 1 a 1, no meio de semana. O craque, porém, disse, em tom irônico, que joga até como líbero para ajudar o Fluminense. "Bicão para frente não vai faltar", brincou.