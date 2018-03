Abel muda Ponte e exige garra em Salvador Garra e união. Estes são os ingredientes do jovem time da Ponte Preta, carente de mais técnica, para o jogo contra o Vitória, neste domingo à tarde, no Barradão, em Salvador. Para não perder o costume, o técnico Abel Braga promoveu várias mudanças no time, que ocupa a vice-lanterna. A principal delas é a improvisação do lateral-esquerdo Ronildo no meio campo ao lado de Adrianinho. O experiente Romeu atuará como segundo volante, depois de cumprir suspensão automática, enquanto Ângelo será seu companheiro entrando no lugar do capitão Roberto, suspenso com três cartões amarelos. "Vamos jogar com o que temos de melhor no momento e com o time que mais rendeu nos treinos. Mas no jogo nem sempre as coisas andam como a gente treina ou espera", já antecipa Abel a desculpa para eventual tropeço. No ataque, Roger, de 18 anos, e nesta semana convocado para a seleção brasileira da categoria, entra no lugar de Nenê. Por enquanto, Sérgio Alves, artilheiro do time com seis gols, continua no banco de reservas. O clima no clube não é bom devido os freqüentes atrasos salariais. Nem a promessa de pagamento de dois meses parece ter melhorado o ambiente. A diretoria promete dois reforços para a próxima semana. Sexta-feira anunciou o acerto com o argentino Gigena, um atacante de 25 anos que defendia o Huracan. A Ponte Preta deve jogar com Alexandre Negri; Marquinhos, Gabriel, Gerson e Alan; Ângelo, Romeu, Ronildo e Adrianinho; Roger e Fabrício Carvalho.