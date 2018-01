Abel não encontra motivação no Bota O técnico Abel Braga, do Botafogo, afirmou nesta segunda-feira ser difícil motivar os jogadores do clube que estão com os salários atrasados. O time voltou a atuar com o time titular na última rodada do Campeonato Estadual e empatou com o Volta Redonda, por 3 a 3. Ele disse confiar nos jogadores e o problema salarial não irá afetar o rendimento da equipe. O treinador disse que o grupo está unido e destacou a garra dos jogadores na partida com o Volta Redonda. Mas a atual situação financeira do Alvinegro deve fazer com que alguns jogadores sejam negociados. O meia Alexandre e o lateral-direito Cicinho tem propostas de outros clubes. Já o atacante Felipe foi emprestado ao Juventude-RS.