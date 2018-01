Abel não quer favoritismo no Flu Apesar do Fluminense ter sido o clube que mais investiu em reforços para a disputa do Campeonato Carioca 2005, principalmente com as vindas de Felipe, Preto Casagrande, Tuta e Leandro, o técnico Abel Braga não aceita o rótulo de favorito. Ele pregou nesta quarta-feira o respeito ao Flamengo, Vasco e Botafogo e acha que a suposta superioridade técnica da equipe tricolor tem de ser comprovada dentro de campo. "A competição tem tudo para ser muito boa e a melhor do Brasil, como ocorreu no ano passado. O Botafogo fechou com Ramon e Guilherme, jogadores de alto nível, e manteve a base. O Flamengo pouco alterou a equipe e o Vasco ainda tem o Romário para dar mais brilho ao Carioca", declarou Abel Braga, que vai escalar o meio-de-campo com Marcão, Preto, Maicon e Felipe na estréia do Fluminense contra o Madureira, domingo, no Maracanã.