Abel não quer mais Fla ?abaixo da crítica? O técnico do Flamengo, Abel Braga, estava visivelmente irritado com o empate do Rubro-Negro com o Friburguense, por 1 a 1, na noite de quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a atuação do time foi "abaixo da crítica". Abel também ficou preocupado com o fato de o Flamengo centralizar todas as jogadas de ataque no meia Felipe. Com isso, o adversário marcou forte o atleta e a equipe acabou sem opções na frente. O treinador vai buscar alternativas para tentar resolver o problema. E o lateral-esquerdo Roger, que foi mal no jogo com o Friburguense, vai perder a titularidade. Abel, porém, ainda não escolheu o substituto.