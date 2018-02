Abel não quer mais vitórias no final O técnico Abel Braga disse que prefere ver o Fluminense vencendo sem tanta tensão, como nos 11 jogos deste ano em que o time começou perdendo e ganhou de virada. Ele se referia ao último confronto, contra a Ponte Preta - partida decidida somente aos 46 minutos do segundo tempo. ?Ninguém faz opção pelo sofrimento?. Para o volante Marcão, autor de dois gols no jogo, o Fluminense ainda acredita na possibilidade de alcançar o Corinthians, atual líder do Campeonato Brasileiro. ?Ninguém acreditava que o Vasco, fora de casa, conseguiria tirar pontos do Corinthians. Tudo é possível. Temos que fazer nosso papel e ver o que acontece?. Marcão, em tom de brincadeira, mandou um recado os torcedores do Fluminense: para que não se acostumem com seus gols. ?Sou volante, não é toda hora que posso fazer gols, ainda mais dois numa única partida?.