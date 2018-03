Abel não quer surpresa contra o Treze Um empate nesta quarta-feira contra o Treze-PB, às 21h45, em Campina Grande, assegurará ao Fluminense uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Mas para evitar ser surpreendido, o técnico Abel Braga pediu atenção redobrada à velocidade da equipe paraibana e às falhas defensivas que o time carioca tem cometido. ?No jogo contra o Brasiliense, erramos muitos passes e demos vários contra-ataques para eles. Estávamos jogando fora de casa e isso não pode voltar a acontecer?, destacou o técnico do Fluminense, que tem a vantagem do empate por ter vencido o time paraibano por 1 a 0, no confronto realizado no Rio. ?O Treze é uma equipe muito veloz e não podemos dar bobeira.? Braga ainda se mostrou satisfeito por poder voltar a escalar o meia Arouca, que cumpriu suspensão. De acordo com o treinador, o jogador fez falta ao time e sua ausência prejudicou o desempenho do meio-de-campo. ?O Arouca fez falta na partida, como também nos prejudicou o excesso de erros. Um jogo em que meu goleiro é o melhor jogador não pode ter sido bom?, alertou Braga, se referindo às defesas feitas por Kléber contra o Brasiliense. Além de Arouca, o lateral-esquerdo Juan também volta ao time após cumprir suspensão. E, junto com a vaga à semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense quer uma vitória para continuar a seqüência de bons resultados. Um triunfo contra o Treze será o nono seguido.