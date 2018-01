Abel não revela escalação da Ponte Demonstrando uma tranqüilidade além do normal, o técnico Abel Braga confirmou que já definiu o time da Ponte Preta para o dérbi de domingo, às 11 horas, no Moisés Lucarelli. Mas adiantou que fará mistério e só divulgará a escalação momentos antes do clássico campineiro, que não representará nada em termos de classificação para os ponte-pretanos. ?O time está definido desde quinta-feira. Já sei o que vou fazer, mas não vou contar para ninguém", despistou. Para fugir da escalação, o técnico usou muitas frases de efeito que caracterizam seu estilo. ?Cada jogo é um jogo. Este aí (o dérbi) é fundamental, mas não é decisivo. Decisão é quando se decide um título, que não é o caso", justificou. E foi além: ?Vamos buscar o troféu do caráter para entrarmos na outra fase com mais confiança, mais alegria e mais credibilidade", completou. À parte dos planos filosóficos, o técnico pode contar com todos os jogadores do elenco. O ala Elivélton, após cumprir suspensão automática, está à disposição. O volante Roberto e o atacante Lucas, liberados pelo departamento médico, treinaram. O técnico acredita que ?Roberto ainda não está 100%". Abel também tem o experiente Piá à disposição, uma vez que ele não enfrentou o Palmeiras por ter dois cartões amarelos. Mas como o time foi bem no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, existe a possibilidade de que a mesma base seja mantida. Em circunstâncias normais, Elivélton ocuparia a vaga de Ronildo, Roberto de Izaias e Piá de Luizinho Vieira. Como já tem o time definido, Abel trocou o coletivo da manhã por um técnico-tático. À tarde foi livre e à noite os jogadores iniciaram o período de concentração. Com certeza tudo faz parte da estratégia para atrapalhar os planos do rival.