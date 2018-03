Abel não se conforma com perda dos pontos A vitória sobre o Atlético-MG por 2 a 1, domingo, no estádio Moisés Lucarelli, levou o time da Ponte Preta ao 12º lugar do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos. Pelo menos é isso que pensa o técnico Abel Braga, que ainda não se conforma com a perda de quatro pontos no STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) pelo uso irregular do volante Roberto nas duas primeiras partidas da competição, contra Inter e Juventude. "Em campo temos dez pontos. É isso que nós, da comissão técnica e jogadores, estamos nos baseando para trabalhar. O problema da Justiça fica para a diretoria resolver", disse Abel Braga. Na verdade, com a perda dos pontos, a vitória contra o Atlético deixou a Ponte Preta na 21ª posição, com seis pontos. O resultado contra o Atlético tirou a Ponte da lanterna - agora, está nas mãos do Figueirense. Embalado com a boa vitória, o time de Abel Braga já se prepara para o jogo do próximo sábado, contra o Paraná, em Curitiba. Para esta partida, o lateral Mantena, que estava suspenso, já tem condições de jogo. Mas com a sua boa atuação no domingo, Dênis deve ser mantido.