Abel não tem problemas no líder Bota O técnico do Botafogo, Abel Braga, deve manter o mesmo time que venceu o Palmeiras por 2 a 1, garantindo a liderança isolada do Torneio Rio-São Paulo, no clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira. Com isso, o meia Alexandre, autor do primeiro gol, continua como titular, deixando o volante Geraldo na reserva. Alexandre está confiante em relação ao futuro do Alvinegro na competição. "Nós temos uma grande equipe e estamos provando à nossa torcida que temos time para chegar longe no Rio-São Paulo", confirmou o atleta. Sobre o fato de o Tricolor já ter uma base formada, o jogador não demonstrou preocupação. "O Fluminense tem uma grande equipe, que joga junto há muito tempo, mas temos todas as condições de vencê-los na quinta-feira." O meia Carlinhos está recuperado de uma lesão na coxa direita e deve voltar nesta terça-feira aos treinos. Mas o jogador não deverá ter condições de enfrentar o Tricolor. O goleiro Vágner e o zagueiro Sandro devem permanecer como opções no banco de reservas.