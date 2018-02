Abel otimista para jogo em Salvador Para o técnico do Flamengo, Abel Braga, o primeiro confronto com o Vitória, no Estádio Barradão, dia 9 de junho, pelas semifinais da Copa do Brasil não terá "muitos gols", como aconteceu na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro - na ocasião, o time baiano goleou o Rubro-Negro, por 5 a 1, em partida realizada no mesmo local. "Não pode ocorrer dois jogos entre Flamengo e Vitória com goleadas. Às vezes, algum time pode pagar a conta, mas não acredito. A partida vai ser dura, quero vencer e marcar um gol na casa do adversário será perfeito", ressaltou Abel Braga, que treinou o posicionamento defensivo para tentar anular os atacantes Edílson e Obina. Hoje, a diretoria dispensou o atacante Bruno e, em seguida, acertou a transferência do meia Nélio para o Paraná. O diretor-técnico explicou o motivo de ter negociado o atleta, apontado no clube como uma "grata" revelação. "Ele foi observado pelo Abel Braga, mas não foi aprovado. Teve duas semanas para treinar e não estava muito disposto a continuar na Gávea", disse Júnior.