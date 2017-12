Abel pede cuidado ao time do Flamengo O Flamengo enfrenta o Santa Cruz nesta quarta-feira, às 21h45, no Maracanã, pela oitavas-de-final da Copa do Brasil. Um empate irá assegurar a equipe carioca na próxima fase da competição, por ter vencido o confronto de ida (1 a 0). O técnico Abel Braga já avisou os jogadores do Flamengo para esquecerem a má campanha no Campeonato Brasileiro. A ordem é se concentre apenas na Copa do Brasil, que dá ao campeão o direito de disputar a Copa Libertadores da América. "Temos de tomar cuidado, até porque se levarmos um gol estará tudo empatado. E o Santa Cruz vai sair para o ataque. Não podemos bobear", afirmou Abel Braga. Preocupado com a má pontaria de seus atacantes, o treinador vai aproveitar esse confronto para testar o recém-contratado Negreiros, que deverá atuar na segunda etapa. No Campeonato Paranaense deste ano, o atleta marcou nove gols jogando pelo Rio Branco. A responsabilidade parece não assustar Negreiros. Natural de Campina Grande, na Paraíba, o jogador espera ser a solução para os problemas do ataque flamenguista. "Estou pronto para jogar e quero fazer gol. Sei que vai aparecer uma chance e não posso desperdiçar", disse. Contundido, o volante Douglas Silva não irá jogar. A tendência é que Abel Braga escale o jovem Róbson, de 17 anos, em seu lugar. E no ataque, o meia Felipe irá jogar ao lado de Jean.