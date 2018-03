Abel pede mais humildade para a Ponte A derrota para o Santos por 2 a 1, na última rodada do Campeonato Brasileiro, deixou o técnico da Ponte Preta irritado com a postura adotada pela equipe dentro de campo. Segundo Abel Braga, o time enfeitou demais e não conseguiu repetir o mesmo futebol apresentado nas últimas partidas, quando conseguiu vencer Vitória, Fluminense e Bahia. "Teve muito toquinho bonito, só que não temos nenhum supercraque na Ponte para jogar desta maneira. Vou ter uma conversa com os jogadores para voltarem a jogar com mais humildade no domingo, contra o Coritiba", afirmou Abel. Para este jogo contra os paranaenses, o treinador não poderá contar com o volante Romeu e o lateral-esquerdo Alan, que receberam o terceiro cartão amarelo diante do Santos e cumprem suspensão automática. Por outro lado, o meia Ronildo e o e o zagueiro Gabriel voltam ao time titular.