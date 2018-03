Abel perde a paciência com o Flamengo Irritado com o desempenho do Flamengo na derrota de virada para o Paraná, quinta-feira à noite, por 2 a 1, o técnico Abel Braga disse que o time estava "descontrolado" em campo. E ainda criticou o nível técnico apresentado por ambas as equipes durante a partida. "Nesta minha carreira como treinador nunca vi coisa igual. Mais de cem passes errados, é absurdo." Para Abel, a equipe carioca não soube valorizar a posse de bola e acabou sendo penalizada. "Fomos egoístas. Se tocássemos a bola, faríamos o gol que poderia nos dar a vitória", afirmou o treinador, referindo-se ao momento em que o Flamengo vencia o jogo por 1 a 0.