Abel poupa zagueiro Gum em treino do Fluminense Em treino tático realizado nesta quarta-feira nas Laranjeiras, o técnico do Fluminense, Abel Braga, deu prioridade para a saída de bola com rapidez da defesa para o ataque. Deve ser assim o ritmo do time no jogo de domingo contra o Volta Redonda, na casa do adversário, pela fase semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.