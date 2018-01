Abel pretende mexer no time da Ponte A Ponte Preta pode ter mudanças no time que disputará o "Torneio da Morte" (luta para não ser rebaixado no Paulista), a partir de sábado, contra a Portuguesa. O técnico Abel Braga, prestigiado no cargo, já adiantou que testará novas fórmulas para voltar a vencer no campeonato. Para a estréia nessa fase do Paulista, o time pode ter as voltas do volante Roberto e do lateral-esquerdo Elivélton, que até agora eram apenas opções no banco. Eles entrariam nos lugares, respectivamente, de Izaías e Ronildo. Na primeira fase, a Ponte somou apenas quatro pontos em seis jogos disputados. Mas a derrota para o Guarani no dérbi, por 3 a 1, deixou o ambiente no clube muito carregado. Para o técnico Abel Braga só existe uma saída para evitar um crise maior: vencer.