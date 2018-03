Abel prioriza jogadas de bola parada em treino na véspera de jogo do Fluminense

O Fluminense realizou, neste sábado, o último treino antes de enfrentar a Portuguesa pela terceira rodada do Campeonato Carioca. As duas equipes jogam às 19h30 de domingo, no estádio de Los Larios, em Duque de Caxias. Nas atividades desta manhã, o técnico Abel Braga priorizou as jogadas de bola parada.

Além das cobranças de falta e escanteio, com trabalhos ofensivos e defensivos, Abel também realizou uma atividade tática de posicionamento. Após o treino, os jogadores fizeram o tradicional recreativo que costumeiramente ocorre nas vésperas de jogo.

Para a partida diante da Portuguesa, o Fluminense não poderá contar com dois jogadores. Recuperando-se de lesões, o goleiro Diego Cavalieri e o atacante Pedro não estarão à disposição de Abel Braga.

O Fluminense lidera o Grupo C do Campeonato Carioca, com seis pontos e 100% de aproveitamento. O Vasco aparece na segunda colocação da chave, com três pontos. Já a Portuguesa ocupa o terceiro lugar, com dois empates em duas partidas.