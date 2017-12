Abel promete mudanças na Ponte Preta No último treinamento realizado pela Ponte Preta em São Bento do Sul, no interior catarinense, onde a equipe realiza uma intertemporada, o técnico Abel Braga acenou com a possibilidade de fazer várias mudanças na equipe que enfrenta o Coritiba, sábado, às 17 horas, pela 43ª rodada do Campeonato Brasileiro. Três mudanças devem ser confirmadas. O atacante Lucas, o zagueiro Alan e o meia Ronildo podem reaparecer entre os titulares. Lucas entra no lugar de Darío Gigena. O argentino, que não vem agradando, perdeu pontos com o técnico devido ao atraso ao se reapresentar depois da derrota para o Santos no dia 9. O jogador pediu autorização para levar sua mãe à Argentina e só voltou um dia depois do previsto. Ronildo ganhou a disputa pela posição com Luizinho Vieira e ocupa a vaga deixada por Piá, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A maior preocupação de Abel Braga está no setor defensivo. Mesmo com uma contratura muscular, o zagueiro Luís Carlos viajou com a delegação e segue em tratamento intensivo. Caso se recupere, deve voltar ao time e Alan pode ser deslocado para a zaga. O titular Gabriel está na seleção brasileira sub-20 e o outro titular, Rodrigo, abandonou o clube na semana passada por atrasos de salários. Na lateral-esquerda a vaga deve ficar com Nenê.