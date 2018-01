Abel promete que Ponte não será rebaixada ?A Ponte Preta vai continuar na Série A do Brasileiro em 2004.? Esta é a promessa do técnico Abel Braga, que aproveitou a semana tranqüila, sem jogos, para reerguer o moral dos jogadores, que não vencem há oito jogos. Para ele, tudo é questão de manter a calma e jogar de maneira simples, ?na base do feijão com arroz?. Mas ele sabe que ainda falta muito para que a torcida fique aliviada. ?Serão jogos difíceis, mas não há tanta diferença entre todos os times, exceção de alguns como Cruzeiro, São Paulo e Santos", comenta o técnico. Depois da folga no fim de semana, os jogadores se apresentam nesta segunda-feira pela manhã, então, para iniciar o trabalho visando o jogo contra o Atlético Mineiro, dia 14, em Belo Horizonte. Por outro lado, o departamento técnico da CBF confirmou a antecipação do jogo contra o Paraná para dia 20, sábado, em Santos. O mando é da Ponte, mas o clube foi punido por incidentes com seus torcedores e o trio de arbitragem que atuou, em Campinas, no jogo em que o time campineiro foi goleado pelo Internacional por 4 a 1.