Abel promete surpresas na Ponte O mistério passa a ser a nova arma da Ponte Preta para vencer o seu maior rival, o Guarani, sábado à tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Depois de antecipar os novos laterais titulares, o técnico Abel Braga disse que do meio-de-campo para frente tudo está indefinido e que, pelo menos, uma mudança será feita em relação ao time que perdeu do Atlético-PR, por 4 a 2, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Dois jogadores são cotados para assumir vagas entre os titulares: os meias Vaguinho e Luizinho Vieira. O difícil mesmo é descobrir quem pode deixar o time. Nesta lista de ameaçados estão Jean, Fabrício Carvalho e Sérgio Alves. "Não sei ainda o que vou fazer . Quero pensar um pouco mais", afirmou Abel após o treinamento secreto realizado nesta quinta-feira à tarde. Ele, porém, já confirmou que Mantena será o lateral-direito e Alan jogará na esquerda, nos lugares, respectivamente, de Marquinhos e Ronildo, que estão suspensos. Desta forma, a provável escalação da Ponte diante de seu rival seria: Alexandre Negri; Mantena, Gabriel, Gerson e Alan; Roberto, Romeu e Adrianinho; Jean (Vaguinho), Fabrício Carvalho (Luizinho Vieira) e Sérgio Alves (Luizinho Vieira). Independente do dérbi, Abel Braga continua com moral no clube. Na quarta-feira à noite, ele foi homenageado por alguns torcedores com um cartão de placa por seus serviços ao clube. Na verdade, as torcidas organizadas retribuíram a dedicação do técnico, que, na semana passada, recusou uma proposta para dirigir o Grêmio.