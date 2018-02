Abel quer Flu campeão em 90 minutos O técnico do Fluminense, Abel Braga, foi incisivo nesta quinta-feira e afirmou que privilegiará o ataque na partida contra o Flamengo, domingo, na decisão da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. O treinador refutou a possibilidade de armar um time defensivo. "A forma de jogar da minha equipe é para frente, ofensivamente. Queremos definir a partida em 90 minutos, porque decidir na disputa por pênaltis é mais difícil", disse o treinador. "Estou muito confiante e sei que o Fluminense tem todas as condições de ser campeão." De acordo com Braga, as boas atuações do Fluminense nos últimos jogos é o que mais lhe dá confiança para a partida. O treinador ainda negou estar nervoso, principalmente, porque divide a pressão pela vitória com o Flamengo. "Estou tranqüilo porque vou para o jogo sabendo que posso ganhar e o adversário também. E dividir as responsabilidades é sempre bom." Juiz - O árbitro Luiz Antonio Silva Santos foi sorteado nesta quinta-feira para apitar o clássico entre Flamengo e Fluminense, domingo, na decisão da Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca.