Abel quer reforços para o Botafogo O técnico do Botafogo, Abel Braga, disse nesta segunda-feira que pretende pedir a contratação de reforços para a disputa do octogonal decisivo do Campeonato Estadual, que começa no próximo fim de semana. Ele considera que o Alvinegro está enfraquecido, principalmente no ataque. "Vou conversar com a diretoria. Quero pelo menos dois jogadores para o octogonal", disse Abel. O treinador comparou a equipe do Botafogo do ano passado com a deste ano, destacando a saída do volante Leandro Ávila e do atacante Arthur. Para essa temporada, o Alvinegro contratou o lateral-direito Cicinho e o meia Alexandre, que atualmente está machucado. "E eu perdi o Felipe e o Taílson", disse Abel, referindo-se aos dois atacantes, que tiveram seus passes negociados.