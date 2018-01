Abel recusa convite do Cruzeiro; torcida fará protesto A ressaca pela goleada sofrida na final do Campeonato Mineiro ficou marcada por más notícias no Cruzeiro. Os dirigentes pretendiam diminuir o impacto da derrota por 4 a 0 no clássico e a iminente perda do título estadual com o anúncio da contratação do técnico Abel Braga - para o lugar de Paulo Autuori, que se demitiu ainda no vestiário do Mineirão acusando o time de falta de ?vergonha?. O treinador campeão do mundo com o Internacional, porém, conversou na tarde desta segunda-feira com o presidente Alvimar de Oliveira Costa e recusou o convite. Abel disse que sua prioridade é a negociação com dois clubes europeus que já lhe fizeram propostas. Ele também estuda um convite para trabalhar nos Emirados Árabes a partir de junho. A intenção da diretoria cruzeirense era anunciar rapidamente o nome do novo treinador que daria respaldo a uma ?limpeza? no grupo, com a dispensa de jogadores ainda durante a semana decisiva do clássico. Como costuma ocorrer nesses casos, os torcedores exigem mudanças e já se mobilizam. A Máfia Azul, maior torcida organizada da Raposa, convocou em sua página na internet os associados para uma manifestação, nesta terça pela manhã, em frente à Toca da Raposa II. Oficialmente, o Cruzeiro não confirma nenhuma dispensa. Mas o vice-presidente Zezé Perrella tratou de incorporar a revolta da torcida e disse que faltou ?colhão? aos atletas. ?Nunca tinha visto isso no futebol. Para vestir a camisa do Cruzeiro, me desculpem pela expressão, tem que ter colhão. Fui claro nisso para os jogadores. Os que quiserem ficar terão que mostrar que merecem vestir essa camisa". Perrella, porém, lembrou que é preciso cuidado para não ?queimar? os ?meninos?. ?Estamos com um grupo de garotos?, disse. ?Fizemos uma reformulação profunda e estamos pagando o preço disso?. O dia seguinte à goleada foi de folga para os atletas e a comissão técnica. O goleiro Fábio - que, displicente, retornava de costas para o gol e nem percebeu que o jogo havia recomeçado e o atacante atleticano Vanderlei havia dominado a bola para marcar o quarto gol - encarnava o abatimento do elenco celeste. Contatado por telefone pelo estadão.com.br, o goleiro apenas balbuciou algumas palavras e depois evitou a entrevista. No próximo domingo, o Atlético pode até perder por três gols de diferença que mesmo assim fica com a taça. Se um novo técnico não for contratado até lá, o Cruzeiro será dirigido pelo assistente Émerson Ávila. Com a recusa de Abel, outros dois nomes já estão sendo cogitados na Toca da Raposa: Adilson Batista, que está no futebol japonês, e Dorival Júnior, que disputa a final do Paulista com o São Caetano. Oficialmente, o clube mineiro não confirma nenhuma negociação ou interesse.