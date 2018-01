Abel retranca Atlético-MG contra Goiás O técnico do Atlético-MG, Abel Braga, disse que, mesmo estando com força máxima em campo nesta quarta-feira à noite, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, pela segunda fase da Copa do Brasil, deve armar a equipe retrancada, explorando apenas os contragolpes. Ele garantiu que o Alvinegro mineiro não irá partir em desespero para o ataque, pensando em marcar dois gols de diferença e classificar-se sem a necessidade de um segundo confronto. "Vamos ficar fechadinhos", disse o treinador. Para Braga, a Copa do Brasil, realizada no sistema de "mata-mata", impõe este tipo de comportamento para os visitantes, principalmente quando o adversário é um time respeitável, como o Goiás. "Claro que estaremos buscando a vitória, mas mesmo se perdermos por um gol de diferença continuaremos com chance, já que poderemos reverter o placar em casa", explicou. O treinador, que poupou os titulares no jogo de sábado pelo Campeonato Mineiro - o Atlético foi derrotado por 2 a 0 pela URT, mas manteve a liderança isolada da competição -, terá a volta de importantes atletas diante do Goiás, como o goleiro Velloso e a dupla de atacantes Guilherme e Marques, o último recuperado de contusão. Nos treinamentos desta terça-feira, já em Goiânia, Braga voltou a alertar seus jogadores para o perigo e a velocidade dos atacantes do adversário. "A marcação é muito importante, porque Dill e Araújo livres não costumam perder gol", afirmou.