Abel revoltado com Seleção Sub-20 O técnico do Fluminense, Abel Braga, não escondeu sua revolta com a convocação dos meia Diego e Arouca para a disputa do Mundial Sub-20 da Holanda, entre os dias 10 de junho e 2 de julho, pela seleção brasileira. O principal motivo para o descontentamento do treinador foi o de perder dois atletas de uma mesma posição. "Depois o treinador é que é burro. Chamar dois jogadores de uma mesma posição é incoerente. Tudo bem, o São Paulo teve quatro (o goleiro Bruno, o lateral Fábio Santos, o zagueiro Edcarlos e o atacante Diego Tardelli), mas só um é titular", disse o técnico do Fluminense. "Poderiam me levar até três jogadores. Desde que fossem um de cada posição."