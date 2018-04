Abel se diz preocupado com 'maratona' do Fluminense

Na sequência, o objetivo será manter o time em condições de trazer um bom resultado na quinta-feira seguinte do Equador, quando joga com o Emelec, pela Copa Libertadores. E, depois, conseguir fôlego para a decisão da Taça Rio três dias depois, com Botafogo ou Resende, que se enfrentam neste sábado.

Ele sabe que o clube tem elenco para tanto, mas queria mais flexibilidade das entidades para que o Flu conseguisse um pouco mais de tempo para descanso. Por exemplo, criticou a posição da federação local de deixar para o sábado o jogo do Botafogo e confirmar para domingo o compromisso do Fluminense pelo Campeonato Carioca.

"Esse um dia que poderíamos ter a mais para lidar com a maratona de jogos que provavelmente teremos seria muito útil. Uma pena que não fizeram aqui o que a federação paulista fez com o Palmeiras, que teve um jogo antecipado do Campeonato Paulista para ganhar mais tempo de preparação visando à Libertadores", declarou.