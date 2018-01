Abel se irrita com ausência de Edílson O técnico do Flamengo, Abel Braga, se irritou nesta segunda-feira ao comentar mais um dia em que o atacante Edílson não se reapresentou ao clube. Para o treinador, o caso está recebendo atenção demais de todos e não há motivos para polêmicas. "Estão tratando o Edílson como se ele fosse o Pelé. E ele é como qualquer outro jogador do elenco do Flamengo." O treinador assegurou que, caso o atacante permaneça no clube, será obrigado a fazer o mesmo tipo de trabalho físico já realizado por seus companheiros, durante a semana passada, antes de "pegar na bola". De acordo com a diretoria do Flamengo, Edílson deveria ter se reapresentado ao clube no dia 5, mas alegou que ainda não havia desfrutado de 30 dias de férias. Mas, os dirigentes alegam que o atacante não possui este direito, porque foi contratado pelo Rubro-Negro no segundo semestre de 2003.