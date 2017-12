Abel só define Ponte em Santa Catarina Duas derrotas consecutivas em casa, diante de Internacional e Cruzeiro, fizeram com que o técnico Abel Braga deixasse de lado os seus costumeiros cuidados com os jogadores da Ponte Preta. Para buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma, em Santa Catarina, ele já confirmou a volta do meia Piá, afastado há muito tempo por contusão, e também dos zagueiros Rodrigo e Gabriel. Rodrigo também está fora do time há dois meses devido uma artroscopia no joelho. Quanto a Gabriel, acabou de retornar de São Domingos, onde defendeu a seleção brasileira como titular, conquistando a medalha de prata dos Jogos Pan-Americanos. O técnico ainda não confirmou o time, mas praticamente definiu a volta do ex-titulares. Tudo por causa da suspensão do zagueiro Gerson, que recebeu o terceiro cartão amarelo, do meia Ronildo e do lateral Alan, suspensos pelo STJD, respectivamente, por dois e um jogo, além da ausência do volante Romeu, afastado por contusão. ?São tantos problemas que a gente não pode mais abrir mão de ninguém. Quem estiver bom, vai para o jogo", comentou o técnico. O jogo contra o Criciúma, que seria disputado nesta quarta-feira, foi transferido para quinta-feira, às 20h30, atendendo pedido do canal SporTV. O time vai realizar um recreativo pela manhã e após o almoço segue para Santa Catarina.