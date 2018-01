Abel só tem dúvidas na Ponte Preta Após duas derrotas seguidas e muitas dúvidas, o técnico Abel Braga faz mistério na Ponte Preta. Ele ainda não definiu o time que começa jogando contra o Mogi Mirim, domingo, em Campinas. Além de ter que definir os titulares, Abel tem que resolver o problema da equipe, que, segundo ele, "treina muito bem e joga mal". O zagueiro Marinho retorna de suspensão, no lugar de Luís Carlos. No meio- campo, Luizinho Vieira pode recuperar a posição de titular, com isso, Hernani pode ir para o banco de reservas. Além dele, Daniel também deve ser substituído por Luciano Baiano. No ataque, é praticamente certa a entrada de Sérgio Alves. Neste caso, Lucas e Jean lutarão para permanecer no time, mas o segundo tem maiores chances. ?Tenho algumas dúvidas e talvez eu escale o time somente no vestiário." A Ponte é a lanterna do Grupo 1, sem nenhum ponto ganho em duas partidas disputadas. A Ponte já conhece seu primeiro adversário no Campeonato Brasileiro. O time campineiro vai estrear, fora de casa, contra o Internacional, no Beira Rio, em Porto Alegre, dia 30 de março.