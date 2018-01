Abel só trocaria a Ponte pelo exterior Depois de alguns momentos de tensão e expectativa devido a possibilidade do técnico Abel Braga trocar a Ponte Preta pelo Grêmio, tudo voltou à normalidade no Majestoso. À tarde, após jurar amor ao clube, o técnico praticamente confirmou o time que enfrenta o Atlético Paranaense, domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada. E sem surpresas. A maior do dia foi mesmo a permanência do técnico no clube. "Sou um cara muito emotivo e confesso que nunca vi num clube um clima tão harmonioso. Não dava para dar as costas para este trabalho. Dinheiro não é tudo na vida", disse o técnico que ganharia R$ 50 mil por mês no Grêmio. Segundo o vice-presidente, Marco Antonio Eberlim, o técnico é um "excelente profissional e, com certeza, o mais barato de todos os clubes da Série A do Brasileiro". Ele estaria recebendo R$ 40 mil por mês e conseguiu, há alguns dias, junto à diretoria que todos os salários fossem colocados em dia, tanto dos jogadores como da comissão técnica. O técnico reafirmou que só trocaria a Ponte por uma proposta do exterior. Disse ainda que é a quarta proposta já recusada na temporada, porque antes da tentativa do Grêmio, recebeu propostas de Goiás, Bahia e Juventude. No time, a única alteração vai acontecer mesmo na defesa, onde o experiente Gérson, após cumprir suspensão automática, volta no lugar de Rafael Santos. "Vou manter o time com três atacantes", afirma o técnico. Desta forma, Jean continua encostando em Fabrício Carvalho e Sérgio Alves, que foram muito criticados pelo fraco desempenho no empate sem gols com o São Caetano. Quem poderia entrar, agora terá que aguardar a chance durante o jogo. É o caso do atacante Rafael Godói e dos meias Luizinho Vieira e Vaguinho.