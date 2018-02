Abel sofre com os desfalques no Flu O técnico Abel Braga tem problemas para armar o setor ofensivo do Fluminense no jogo de quarta-feira, contra o Corinthians, em Volta Redonda. Ele só poderá contar com Tuta e Adriano Magrão para escalar o ataque. Afinal, Beto e Leandro estão contundidos, enquanto que Rodrigo Tiuí irá cumprir suspensão. O desfalque mais sentido, porém, é o do meia Petkovic, que recebeu o terceiro cartão amarelo no empate com o Inter, domingo, em Porto Alegre. Além disso, o meia Felipe ainda não sabe se terá condições de enfrentar o Corinthians - ele se queixa de dores musculares e pode ser vetado pelos médicos do clube. ?Pela responsabilidade que tenho, atuar sem estar nas melhores condições físicas não é boa opção. Sou cobrado por não aplicar os dribles?, afirmou Felipe, pessimista quanto à possibilidade de jogar na quarta-feira. Para Abel Braga, a situação do Fluminense ficou dramática. ?A gente não pode perder quarta-feira, senão o Corinthians abre oito pontos de vantagem. Além disso, a parte ofensiva da equipe está esfacelada?, disse o treinador, que ainda não escolheu os substitutos.