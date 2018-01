Abel sonha com Felipe e Petkovic O técnico Abel Braga espera com ansiedade o desfecho das negociações entre a diretoria do Fluminense e os jogadores Felipe e Petkovic. Os dois devem ser anunciados até quarta-feira como os principais reforços do Tricolor para a temporada. Abel disse que a dupla deixaria o time bem mais forte, em condições de disputar o título do Campeonato Carioca.