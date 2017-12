Abel tem dúvidas para escalar a Ponte O técnico Abel Braga ainda não sabe que time escalar para enfrentar o Internacional neste domingo, às 16 horas, em Campinas, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador tem dúvidas na lateral direita e no meio campo. Na lateral Marquinhos, que vinha atuando como titular, pode perder a vaga para Carlos Alexandre. O reserva entrou no segundo tempo do empate sem gols com o Juventude e agradou ao treinador, que pode fazer a mudança. No meio o volante Romeu ainda não tem presença garantida. Na última rodada ele deixou o campo logo no início do segundo tempo reclamando de fortes dores no tornozelo e, se não jogar, o capitão Roberto, que volta ao time após cumprir suspensão automática, seria o seu substituto. Ângelo, então, mais uma vez ficaria entre os titulares. O elenco voltou aos treinos somente nesta sexta-feira à tarde depois da desgastante viagem de retorno de Caxias do Sul, onde a Ponte empatou sem gols com o Juventude. O time soma 30 pontos, em 15º lugar.