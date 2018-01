Abel tem problemas para escalar Bota Animado com a goleada por 5 a 1 sobre o Etti Jundiaí, pelo Torneio Rio-São Paulo, o Botafogo tenta nesta quarta-feira a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, contra o Alegrense-ES, às 20h30, no estádio Caio Martins. O time carioca empatou por 2 a 2 na primeira partida e precisa vencer ou empatar até por 1 a 1 para se classificar. Um novo 2 a 2 leva a disputa para os pênaltis. O técnico Abel Braga tem alguns problemas para escalar a equipe do Botafogo. O zagueiro Romeu continua machucado e será substituído por Sandro. O lateral-direito Cicinho é dúvida, mas deve jogar. No ataque, o treinador ainda não decidiu quem será o companheiro de Dodô. Os atacantes Felipe e Taílson disputam a vaga. Apesar da boa fase do clube e de jogar em casa, o lateral-esquerdo Leonardo Inácio considera que o Botafogo terá um jogo complicado. "A primeira partida foi muito difícil. Começamos ganhando por 2 a 0 e eles empataram", lembrou o jogador.