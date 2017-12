Abel tem problemas para escalar o Flu O técnico do Fluminense, Abel Braga, tem dois problemas para escalar a equipe que enfrenta, nesta domingo, o Figueirense, em São Januário, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador ainda não sabe se o volante Arouca poderá atuar e o meia Juninho, que substituiria o atacante Leandro, suspenso, sofreu uma entorse no joelho direito e ficará seis meses sem atuar. Arouca se recupera de dores no músculo adutor da coxa esquerda, mas já assegurou que irá jogar, mesmo se não estiver em 100% de sua condição física. O empecilho para o atleta pode ser o médico do Fluminense, Victor Favilla, que foi claro sobre a escalação do volante. ?Arouca tem boa possibilidade de jogar. Mas, só será liberado se tiver condições de atuar os 90 minutos?. A ?surpresa desagradável? desta sexta-feira foi a contusão de Juninho. Por causa da entorse no joelho, o jogador será operado e a previsão é a de que volte a treinar somente em seis meses. ?Ele vai ser operado em 15 dias e deve voltar a jogar no prazo de seis meses, já contando com o trabalho de recuperação?, disse o médico do Fluminense. Diante da impossibilidade de escalar Juninho, Abel Braga escolherá entre Preto Casagrande e Radamés para a vaga de Leandro, que cumprirá suspensão automática.