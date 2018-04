Abel testa Valdívia no desfalcado Inter para enfrentar Figueirense

O técnico Abel Braga está quebrando a cabeça para escalar o Internacional diante do Figueirense, sábado, em Florianópolis, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. São nove desfalques no total, o que está gerando um grande mistério sobre a equipe que entrará em campo. Mas nesta quarta-feira, o treinador indicou ao menos uma das mudanças para a partida: a entrada do meia Valdívia.

No treinamento desta manhã, Abel dividiu o elenco em três times de sete jogadores. Em um deles, colocou boa parte dos titulares: Wellington Silva, Alan Ruschel, Willians, Aránguiz, Alex, Valdívia e Rafael Moura. A presença de Valdívia nesta equipe indicou que o meia deverá ocupar a vaga do suspenso D''Alessandro no sábado.

Em uma outra equipe, Abel escalou a dupla de zaga titular, Alan Costa e Ernando, ao lado de Paulão, Gilberto, Bertotto, Taiberson e Wellington Paulista. O terceiro e último time foi formado pelos atletas menos utilizados do elenco e D''Alessandro: Diogo, Índio, Fabrício Ygor, João Afonso, D?Alessandro e Gustavo Ferrareis.

Além de D''Alessandro, os desfalques do Inter são os suspensos Fabrício e Gilberto e os lesionados Juan, Eduardo Sasha, Wellington, Jorge Henrique, Alan Patrick e Nilmar. Assim, o Inter deve entrar em campo sábado com: Alisson; Wellington Silva, Alan Costa, Ernando e Alan Ruschel; Willians, Aránguiz, Alex, Valdívia e Taiberson; Rafael Moura.