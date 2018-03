Abel usa clássico com Bota para testes Como o Flamengo está eliminado da disputa do título da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, o técnico Abel Braga vai aproveitar o clássico com o Vasco, no próximo fim de semana, para realizar diversos testes na equipe. A tendência é a de que ele escale 11 reservas na partida, poupando todos os titulares. Nesta terça-feira, Abel comandou um jogo-treino contra o Bonsucesso. A atuação não foi convincente, com o placar por 2 a 2. Mesmo assim, o treinador decidiu manter a idéia de selecionar apenas os reservas contra o time vascaíno. ?Não interessa para nós se o Vasco está disputando o primeiro lugar do seu grupo. Quero observar os demais jogadores que tenho à disposição.?