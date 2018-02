Abel vai poupar titulares na quarta Classificado com uma rodada de antecedência para as semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca, o Fluminense vai poupar os titulares para o confronto desta quarta-feira, contra o Volta Redonda, no Maracanã. O técnico tricolor, Abel Braga, vai usar esse jogo para dar mais experiência aos jogadores mais jovens, além de avaliá-los para a disputa do Campeonato Brasileiro, que se inicia em abril. A decisão do treinador também revelou sua preocupação com as constantes contusões no elenco. Os atacantes Tuta e Rodrigo Tiuí e os volantes Preto Casagrande e Diego ainda se recuperam de problemas médicos e somente vão retornar à equipe nas semifinais da Taça Rio. Depois da goleada sobre o Friburguense, por 5 a 2, mais um jogador deve ficar um longo tempo afastado dos gramados: o zagueiro Fabiano Eller, que sentiu dores na coxa esquerda.