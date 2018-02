Abelha volta ao comando do São Bento para evitar queda Um dos heróis na campanha de recuperação do São Bento, no ano passado, no Campeonato Paulista, o técnico João Abelha está de volta com a mesma missão: livrar o time do rebaixamento para a Série A-2. Ele assumiu o clube pela quinta vez, nesta tarde, em substituição a Marcelo Conte, que ficou no cargo apenas um jogo. Conte substituiu Freddy Rincón, que saiu após a goleada sofrida diante do Marília, por 6 a 1. Mas Conte perdeu para o lanterna Santo André, por 4 a 3, na quarta-feira, fora de casa. O São Bento tem nove pontos e está com 9 pontos, na zona de rebaixamento. Em 2006, Abelha assumiu a equipe que também estava na zona de rebaixamento e terminou o Paulistão na décima posição, conquistando inclusive vaga no Campeonato Brasileiro da Série C. Na apresentação, Abelha deixou bem clara sua filosofia de trabalho: ?No futebol não existe ?eu?, mas sim o ?nós?. O futebol é coletivo.? O primeiro desafio de Abelha e seus comandados será contra o Ituano, neste domingo, em casa.