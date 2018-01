Aberta ação penal contra Mustafá Em campo, o time tem dado sinais de aparente recuperação. Mas fora das quatro linhas, a coisa não anda lá muito empolgante no Palmeiras. Seu presidente acaba de sofrer pesado revés: a Justiça Federal o mandou para o banco dos réus. Mustafá Contursi Goffar Majzoub, o presidente palmeirense, é acusado de não declarar à Receita - e, conseqüentemente, não recolher aos cofres públicos - a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidente sobre receitas extra-atividades próprias do clube. A sonegação teria ocorrido no período de fevereiro de 1999 a setembro de 2002, somando R$ 696 mil, em valores não corrigidos. A atitude de Mustafá, enquadrado por crime contra a ordem tributária (Lei 8.137/90), pode lhe custar de 2 anos a 5 anos de cadeia, além de multa, se for condenado. A abertura da ação penal contra o cartola foi determinada pela juíza Márcia Souza e Silva de Oliveira, da 2ª Vara Federal de São Paulo. A denúncia é subscrita pela procuradora da República Thaméa Danelon Valiengo. Ela redigiu a acusação amparada em procedimento fiscal da Receita, que emitiu auto de infração contra Mustafá. O documento indica que o Palmeiras é associação civil sem fins lucrativos, o que o isenta da Cofins sobre as receitas da atividade própria. Mas, diz a procuradora, Mustafá deixou de recolher a contribuição incidente sobre operações diversas - não próprias -, como receitas financeiras e aluguéis. A maré só não ficou pior para Mustafá porque ele foi beneficiado pela tradicional sobrecarga da pauta de audiências. Assim, o interrogatório do presidente do Palmeiras foi marcado para 2 de agosto de 2004. Até lá, ele quer se livrar do processo. A tática para driblar tal desafio incluiu a contratação de veterano criminalista, o advogado Osvaldo Ianni, que pretende ingressar com habeas corpus para trancar a ação. Mustafá não quis se manifestar sobre sua condição de réu.