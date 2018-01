Aberto prazo para ofertas pelo Parma Com anúncio publicado em vários jornais desta segunda-feira, foi aberto o prazo para apresentação de ofertas de compra do Parma Football Club, da primeira divisão do futebol italiano. O Parma FC foi o nome dado ao time de futebol há alguns meses, depois da intervenção do governo realizada após a falência do grupo Parmalat. O resto do grupo esportivo continua com o nome de Parma Associazione Calcio.