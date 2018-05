Abertura da bilheteria para Fla x Grêmio gera tumulto no Rio

A venda dos últimos ingressos para o jogo entre Flamengo e Grêmio, domingo, no Rio, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, foi marcada por um grande tumulto. Uma confusão se formou na manhã desta quarta-feira após a abertura das bilheterias do Estádio do Maracanã.

Veja também:

Flamengo começa 'concentração de paz' na Granja Comary

SIMULADOR - Veja quem pode ser o campeão

MASCOTES - Baixe o papel de parede dos times

BRASILEIRÃO - Leia mais sobre a competição

BRASILEIRÃO 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Os torcedores que formavam uma enorme fila desde terça-feira no entorno do estádio foram contidos pelos policiais militares, que chegaram a jogar bombas de gás lacrimogêneo para que a ordem da fila fosse respeitada. Segundo a PM, ninguém foi preso e não há informações sobre feridos.

Os ingressos destinado aos torcedores do Flamengo para o jogo decisivo se esgotaram na última semana. Porém, como o Grêmio decidiu não usar toda a carga de entradas reservada aos visitantes, parte dos ingressos foram liberados aos torcedores do time carioca.

Líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos, o Flamengo pode conquistar neste domingo o hexacampeonato nacional, quebrando um jejum de 17 anos sem vencer a principal competição do futebol nacional. Para isso, precisa apenas derrotar o Grêmio. (com AE)

Atualizado às 10h54 para acréscimo de informações