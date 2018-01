Abertura da Copa São Paulo tem 4 jogos Quatro jogos abrem neste sábado à tarde a 35ª edição da Copa São Paulo de Juniores, que terá sua primeira rodada completada domingo, com mais 36 partidas. A mais tradicional competição da categoria do País tem número recorde de participantes, com 80 times, e terminará no dia 25 de janeiro. Pelo grupo F, em Barueri, Grêmio Barueri e Paysandu se enfrentam às 13 horas. Logo em seguida, às 15 horas, jogam Flamengo-RJ x Santa Cruz. As duas partidas terão transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Pelo grupo A, em São José dos Campos, Joseense e Gama jogam às 17 horas. E depois, às 19 horas, é a vez do Santos entrar em campo, contra o Madureira. A transmissão dessas partidas será da Rede Vida. Regulamento - Para equacionar a presença de tantos participantes, a Federação Paulista de Futebol resolveu fazer a primeira fase com apenas três jogos. Os 80 times estão divididos em 20 grupos de quatro cada, onde jogam entre si em turno único. Classificam-se para a segunda fase o primeiro colocado de cada chave. Na fase seguinte, as 20 equipes jogam em mata-mata, em apenas um jogo. Avançam os 10 vencedores, que disputam outro mata-mata. Os cinco classificados estarão na quarta fase, que terá a presença de mais uma equipe, por índice técnico. Jogam novamente no esquema mata-mata. Os três vencedores, mais uma equipe por índice técnico, fazem as semifinais. Os dois ganhadores disputarão a final no dia 25.