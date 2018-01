Abertura da Copa SP tem Santos e Palmeiras em campo nesta terça-feira

A 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior vai começar nesta terça-feira com seis jogos e todos eles têm integrantes paulistas. Único grande que ainda não conquistou nenhum título, o Palmeiras vai estar em campo, assim como o Santos, que tenta acabar com um jejum de quatro anos.

+ Janela de poucos reforços faz clubes ficarem atentos à 'inchada' Copinha

+ Arenas de São Paulo estudam uso da biometria no acesso da torcida

Ainda sem saber o que é ser campeão da Copinha - ficou duas vezes com o vice -, o Palmeiras aposta no desempenho recente das suas categorias de base, que em 2017 foi campeã paulista no sub-13, sub-15 e também sub-20 e vice no sub-17, vencido pela Ponte Preta. O adversário da primeira rodada será o Luverdense-MT, no estádio Joaquim de Morais Filho, o Joaquinzão. Ainda pelo Grupo 27, que tem sede em Taubaté (SP), os donos da casa vão estrear contra o Moto Club-MA.

Responsável por revelar grandes jogadores nos últimos anos - como Neymar, Paulo Henrique Ganso, Diego e Robinho -, o Santos amarga um jejum de quatro anos sem ser campeão da competição e inicia a caminhada rumo ao tri diante do América-RN, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), que é sede do Grupo 4. Pela mesma chave, o Novorizontino-SP enfrenta o Aliança-CE.

Os outros dois paulistas que jogam nesta terça-feira estão em Diadema (SP), que é sede do Grupo 26. Dono da casa, o Água Santa-SP recebe o Espírito Santo-ES. Com apenas um título na competição - em 1992 -, o Vasco vai ter pela frente o Juventus, do tradicional bairro da Mooca, em São Paulo.

A primeira rodada continua nesta quarta-feira com mais 42 jogos, sendo de destaque a estreia do São Paulo diante do Cruzeiro-DF. Atual campeão e maior detentor de títulos da Copinha (10), o Corinthians enfrenta o Corumbaense-MS nesta quinta, quando acontecem 16 partidas.

Confira a 1.ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Terça-feira

14 horas

Água Santa-SP x Espírito Santo-ES

16 horas

Vasco-RJ x Juventus-SP

17h15

Novorizontino-SP x Aliança-CE

19h15

Santos-SP x América-RN

19h30

Taubaté-SP x Moto Club-MA

21h30

Palmeiras-SP x Luverdense-MT

Quarta-feira

14 horas

Votuporanguense-SP x Timon-PI

José Bonifácio-SP x América-PE

Comercial-SP x Rio Branco-SP

Desportivo Brasil-SP x União Rondonópolis-MT

Ituano-SP x Santa Cruz-AL

Primavera-SP x Globo-RN

Elosport-SP x Atlântico-BA

São Bernardo-SP x Rio Branco-AC

Manthiqueira-SP x Botafogo-PB

Flamengo-SP x Sete de Setembro-AL

União Mogi-SP x Trindade-GO

Nacional-SP x São Paulo-AP

Portuguesa-SP x Teixeira de Freitas-BA

15 horas

Fernandópolis-SP x Madureira-RJ

Penapolense-SP x Desportiva Paraense-PA

15h30

Fluminense-RJ x Mogi Mirim-SP

16 horas

Atlético-PR x Rio Preto-SP

Figueirense-SC x Mirassol-SP

Paraná-PR x Juventude-RS

Paysandu-PA x Londrina-PR

Vitória-BA x Atibaia-SP

Vila Nova-GO x XV de Piracicaba-SP

Coritiba-PR x Comercial-MS

Ceará-CE x São Caetano-SP

Bahia-BA x São Bento-SP

Goiás-GO x Guarulhos-SP

Grêmio-RS x Bragantino-SP

ABC-RN x Santo André-SP

América-MG x Remo-PA

17 horas

Criciúma-SC x Guarani-SP

Náutico-PE x Linense-SP

17h15

Botafogo-SP x Sergipe-SE

17h30

Marília-SP x Tubarão-SC

18 horas

Tupã-SP x Lagarto-SE

Francana-SP x Araxá-MG

19 horas

Capivariano-SP x River-PI

19h15

São Paulo-SP x Cruzeiro-DF

19h30

Oeste-SP x Aimoré-RS

20 horas

Atlético-GO x XV de Jaú-SP

Chapecoense-SC x Ponte Preta-SP

21 horas

Botafogo-RJ x Velo Clube-SP

21h30

Flamengo-RJ x Ji-Paraná-RO

Quinta-feira

14 horas

Osvaldo Cruz-SP x Capital-TO

Paulista-SP x São José-RS

Taboão da Serra-SP x São Paulo Crystal-PB

16 horas

Internacional-RS x Boavista-RJ

Avaí-SC x Red Bull Brasil-SP

Joinville-SC x Real-DF

17 horas

São Carlos-SP x São Raimundo-RR

17h15

Internacional-SP (Bebedouro) x Nova Iguaçu-RJ

Audax-SP x Rio Branco-ES

19 horas

Sport-PE x Confiança-SE

Itapirense-SP x Estanciano-SE

19h15

Cruzeiro-MG x Batatais-SP

Atlético-MG x Fast Clube-AM

19h30

Ferroviária-SP x Pinheiro-MA

21 horas

Fortaleza-CE x Volta Redonda-RJ

21h30

Corinthians-SP x Corumbaense-MS