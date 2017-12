Abertura de Congresso da Fifa reúne Pelé e Maradona O brasileiro Pelé e o argentino Diego Maradona, considerados por muitos os melhores jogadores de futebol do último século, são os destaques de um grupo de 170 campeões mundiais que participarão, nesta quarta-feira, da abertura do Congresso da Fifa, em Munique. O evento acontece nesta quarta e quinta em Munique, cidade que será palco, na sexta, do jogo entre Alemanha e Costa Rica, que abre a Copa do Mundo. O anúncio foi feito nesta terça pelo presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, e pelo presidente do Comitê Organizador do Mundial, o alemão Franz Beckenbauer. Markus Siegler, porta-voz da Fifa, explicou que "a federação convidou todos os campeões vivos desde 1930 que puderam vir, que são 170". Pelé levantou a taça com o Brasil nas Copas de 58, 62 e 70, enquanto Maradona foi o capitão da conquista argentina em 86. Blatter afirmou estar feliz pela circunstância e explicou que, "sem jogadores, não há futebol", motivo pelo qual a Fifa decidiu homenagear os jogadores vivos que venceram pelo menos um Mundial. Wolfgang Niersbach, vice-presidente do Comitê Organizador, confirmou que, por parte da Alemanha, estarão presentes "os 22 de 1974", liderados novamente por Beckenbauer, capitão naquela conquista.