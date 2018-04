Abertura de propostas para licitação do Maracanã atrasa Marcada para as 10 horas desta quinta-feira, a abertura das propostas da licitação para a concessão do Maracanã ainda não ocorreu. Os deputados estaduais Marcelo Freixo e Janira Rocha, ambos do PSOL, alegam que o processo é público e reivindicam a presença de ao menos uma comissão de manifestantes, que protestam em frente ao Palácio Guanabara desde as 9 horas.