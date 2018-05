Abílio Diniz critica gestão do São Paulo em reunião do Conselho

O empresário Abílio Diniz participou na noite desta terça-feira da reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo e voltou a criticar a gestão atual. Em breve discurso no salão nobre do Morumbi o torcedor e membro do Conselho Consultivo manteve os ataques ao presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, e ao vice de futebol Ataíde Gil Guerreiro, além de sugerir a criação de um comitê interno para acompanhar e fiscalizar atos da presidência.

Abílio esteve presente no encontro como convidado do presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo, Marcelo Pupo Barboza. O empresário ressaltou que os conselheiros precisam ser mais unidos e ter mais poder de decisão. Em outra fala, atacou a atual administração, ao dizer que o clube tem sido mal gerido e necessita ter um grupo de acompanhamento interno para fiscalizar o andamento dos trabalhos.

O empresário tem sido crítico com a presidência do clube desde a gestão anterior, de Carlos Miguel Aidar. Os ataques contra a gestão de Leco se intensificaram nas últimas semanas, quando o empresário escreveu em seu blog, no portal UOL, que as auditorias pagas por ele para vasculhar as contas do São Paulo têm encontrado dificuldades em trabalhar por falta de colaboração do departamento de futebol em disponibilizar documentos. Em carta aos conselheiros, Leco reagiu aos comentários ao ressaltar que o clube tem cooperado com os trabalhos.

Na reunião desta terça-feira, uma das auditorias que realiza trabalhos no São Paulo, apresentou aos conselheiros o valor da dívida do clube, avaliada em R$ 250 milhões. A tendência é que seja possível alongar essa pendência por mais alguns anos graças ao contrato de TV fechada aprovado na mesma reunião. Pelo acordo de direitos de transmissão de TV fechada firmado com a Globo, o São Paulo vai receber R$ 60 milhões.