Abilio Diniz faz palestra para Seleção O empresário Abilio Diniz, presidente do Grupo Pão de Açúcar - uma das principais redes de supermercados do País -, fez palestra nesta quinta-feira à noite para os jogadores da Seleção Brasileira, enfatizando os segredos do sucesso em seus negócios. Ele foi convidado pelo técnico Carlos Alberto Parrreira e recebeu muitos aplausos ao final de sua explanação. A idéia do treinador da Seleção é a de levar sempre que possível, personalidades de sucesso em suas respectivas áreas para ter contato com os jogadores.