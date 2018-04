Abramovich, dono do Chelsea, é o mais rico do futebol inglês

Mais uma vez, o russo Roman Abramovich, oligarca do petróleo e sócio majoritário do Chelsea, é o homem mais rico do futebol inglês, de acordo com a revista Four Four Two. Aos 41 anos, ele está na primeira posição, com uma fortuna estimada em 10,8 bilhões de libras (cerca de R$ 40,8 bilhões), com ampla superioridade sobre os outros 99 homens que compõem a lista, sendo a maioria dirigentes - só há este tipo de qualificação entre os dez primeiros. Daí em diante, são todos homens entre 50 e 70 anos e apenas sete superam a casa do bilhão, em libras (em reais, a lista aumenta para 30). O segundo colocado é Joe Lewis, de 70 anos, com fortuna estimada em 2,8 bilhões de libras (aproximadamente R$ 10,5 bilhões) e sócio majoritário do Tottenham, que tem diversos negócios com entretenimento e esporte espalhados pelo planeta - como um resort para golfe nas Bahamas. A grande fortuna do russo é tão superior que bate até mesmo Bernie Ecclestone, o chefão da Fórmula 1 e que, aos 77 anos, investe atualmente no Queens Park Rangers, atualmente na segunda divisão inglesa, tendo fortuna estimada em 2,5 bilhões de libras (cerca de R$ 9,4 bilhões) e está em quarto lugar. Entre os jogadores, o mais rico é o meio-campista inglês David Beckham, do Los Angeles Galaxy, com fortuna estimada em 112 milhões de libras (R$ 422 milhões), com o atacante Michael Owen em segundo lugar, com fortuna de 37 milhões de libras (quase R$ 140 milhões), na 66.ª posição no geral. Não há nenhum brasileiro entre os cem. A lista com os dez mais ricos do futebol inglês: 1.º - Roman Abramovich (41 anos, Chelsea), R$ 40,8 bilhões 2.º - Joe Lewis (70, Tottenham), R$ 10,5 bilhões 3.º - Alisher Usmanov (54, Arsenal), R$ 10,4 bilhões 4.º - Bernie Ecclestone (77, Queens Park Rangers), R$ 9,4 bilhões 5.º - Mike Ashley (42, Newcastle), R$ 6 bilhões 6.º - Dermot Desmond (57, Celtic), R$ 5,2 bilhões 7.º - Malcolm Glazer e família (79, Manchester United), R$ 4,7 bilhões 8.º - Stanley Kroenke (59, Arsenal), R$ 4,5 bilhões 9.º - Trevor Hemmings (72, Preston North End), R$ 3,7 bilhões 10.º - Lord Ashcroft (61, Watford), R$ 3,5 bilhões