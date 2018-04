Abreu participa de jogo-treino com reservas do Botafogo Com estreia prevista para o domingo, o atacante Sebastian "El Loco" Abreu participou do jogo-treino do Botafogo com o Profute, da Segunda Divisão do Campeonato Carioca, nesta quarta-feira, no Engenhão. O time da casa contou apenas com jogadores não relacionados para a partida de quinta, com o Friburguense.